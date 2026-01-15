Гэтжи: если меня опять вырубят, я завершу карьеру

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи считает, что находится на пороге завершения бойцовской карьеры.

«Мне 37 лет. Было бы глупо считать, что мы только начинаем. Конец близок. Если меня снова вырубят, я завершу карьеру, определённо», — приводит слова Гэтжи издание TNT Sports.

Джастину Гэтжи 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.

25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Гэтжи сразится за временный титул UFC в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом.

Материалы по теме Арман Царукян: надеюсь, Гэтжи нокаутирует Пимблетта и отправит его обратно в Англию

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье