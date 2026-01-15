Скидки
Арман Царукян рассказал, какое качество Даны Уайта ему нравится больше всего

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, какое качество президента UFC Даны Уайта ему нравится больше всего.

«Дана помогает людям, например своими деньгами. Даже бойцам. Дана Уайт всегда заботится о своих бойцах, которые ему нравятся», — приводит слова Царукяна аккаунт Dovy в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

