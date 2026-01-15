Рамазан Эмеев оценил шансы Топурии в бою с Махачевым

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Махачев говорил, что готов вернуться при заманчивом предложении. Он [Топурия] слишком маленький. Реально. Это будет удобный бой для Махачева в 70 кг», – приводит слова Эмеева MMA.Metaratings.ru.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.

Материалы по теме Арман Царукян оценил шансы Топурии в потенциальном бою с Махачевым

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Магомеде Зайнукове