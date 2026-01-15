Все результаты взвешивания турнира ACA 199 в Краснодаре

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира ACA 199, который состоится 16 января в Краснодаре.
Результаты взвешивания турнира ACA 199:
Алексей Полпудников (73.75)* — Расул Магомедов (71,0);
Артём Фролов (84.8) — Рамазан Эмеев (84,85);
Мухамед Коков (72.30)* — Абдул-Рахман Темиров (71,30);
Вадим Огарь (71.1) — Заур Гаджиев (70,95);
Жора Айвазян (66.75) — Багдос Олжабай (66,8);
Багама Никабагамаев (66.55) — Глеб Хабибуллин (66,75);
Мурад Абдулаев (84.35) — Эдил Есенгулов (84,55);
Астемир Нагоев (57.7) — Сайгид Абдулаев (57,6);
Алтынбек Мамашов (84.90) — Крис Ханикатт (84,85);
Шамиль Басаев (66.75) — Николай Галочкин (66,75);
Али Сулейманов (71.10) — Тамерлан Темиров (72,15)*;
Оганес Восканян (77.7) — Херберт Батиста (77,7);
Магомед Сардалов (66.55) — Евгений Бондарев (65,95);
Гегам Манавзян (66.8) — Раджаб Рамазанов (67,55)*;
Айнди Умаханов (77.9) — Амазасп Мартиросян (78,1);
Александр Трескин (66.5) — Луис Лаурентино (66,8);
Тагир Магомедов (77.95) — Жозейлтон Сантос (77,7).
* не уложились в вес