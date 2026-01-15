Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую актуальную физическую форму

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян продемонстрировал актуальную физическую форму спустя чуть больше месяца после реванша с грузином Мерабом Двалишвили, который возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей.

Фото: Из личного архива Яна

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

Ранее Ислам Махачев признался, что Пётр Ян впечатлил его в реванше с Мерабом Двалишвили.