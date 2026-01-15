Скидки
Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую актуальную физическую форму

Комментарии

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян продемонстрировал актуальную физическую форму спустя чуть больше месяца после реванша с грузином Мерабом Двалишвили, который возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Фото: Из личного архива Яна

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

Ранее Ислам Махачев признался, что Пётр Ян впечатлил его в реванше с Мерабом Двалишвили.

