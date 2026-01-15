Давид Суров и Эдмонд Худоян проведут бои на турнире IBA.PRO 14 в Москве

Чемпион мира и двукратный чемпион России среди любителей Давид Суров выступит на турнире IBA.PRO 14, который состоится 30 января в Москве. Соперником станет доминиканец Луис Альфредо Алькантара Герреро. Поединок в тяжёлом весе рассчитан на шесть раундов.

Также серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы и шестикратный чемпион России среди любителей Эдмонд Худоян сразится за титул WBA Asia в минимальном весе (до 47,2 кг) с филиппинцем Джеплексой Куиранте. Поединок рассчитан на 10 раундов.

Кард турнира IBA.PRO 14:

— Полулёгкий вес, женщины, 6 раундов: Дарья Абрамова (Россия) — Миджгона Самадова (9-13, КО 2, Таджикистан);

— Полусредний вес, 6 раундов: Евгений Кооль (1-0, КО 1, Россия) — Джонас Джуниус Джонас (25-8, КО 4, Намибия);

— Минимальный вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Эдмонд Худоян (Россия) — Джеплекса Куиранте (6-0, КО 3, Филиппины).

— Второй средний вес, 8 раундов: Чеэрав Ашалаев (1-0, Россия) — Артыш Лопсан (14-2-2, КО 9, Россия);

— Полусредний вес, 8 раундов: Алан Хугаев (21-0, КО 10, Россия) — Хавасбек Асадуллаев (7-0, КО 5, Узбекистан);

— Тяжёлый вес, 6 раундов: Давид Суров (Россия) — Луис Альфредо Алькантара Герреро (11-0, КО 10, Доминиканская Республика).

— Тяжёлый вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Мурад Халидов (11-0, КО 6, Россия) — Хосе Лардуэт (15-1, КО 13, Куба).