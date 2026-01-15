Даниэль Кормье объяснил тренерский успех Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о тренерской деятельности бывшего одноклубника россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Знаете, почему он такой крутой тренер? Хабиб — самый бескорыстный человек, какого я встречал. Он всегда ставит своих спортсменов впереди себя, выше себя. Во всём, что он делает. Нельзя иметь эго и быть великим тренером. Хабиб стал второстепенным ради тех, кого тренирует. Он проводит очень много времени вдали от семьи, чтобы его парни были готовы к боям», — сказал Кормье в подкасте Ариэлю Хельвани.

