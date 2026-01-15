«Про себя думаю: «Это всё? Больше ничему не научился?» Махачев — о бое с Делла Маддаленой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что был удивлён работой австралийца Джека Делла Маддалены в партере в бою, который возглавил турнир UFC 322 в Нью-Йорке. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.

«Мы изучали соперника, смотрели его бои. До поединка со мной Джек дрался с Белалом, который также является борцом. Он переводил его, но Маддалена хорошо вставал после тейкдаунов, используя один и тот же приём — переворот.

Я его повалил и смотрю, он пытается сделать этот же переворот. Но я уже был готов к этому и защищался. И я понял, что у него ничего другого нет, кроме этого переворота. Про себя говорю: «И это всё? Больше ты ничему не научился? Больше у тебя нет навыков, чтобы встать в стойку?» Тогда я понял, что он там надолго», — сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».