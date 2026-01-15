Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Про себя думаю: «Это всё? Больше ничему не научился?» Махачев — о бое с Делла Маддаленой

«Про себя думаю: «Это всё? Больше ничему не научился?» Махачев — о бое с Делла Маддаленой
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что был удивлён работой австралийца Джека Делла Маддалены в партере в бою, который возглавил турнир UFC 322 в Нью-Йорке. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Мы изучали соперника, смотрели его бои. До поединка со мной Джек дрался с Белалом, который также является борцом. Он переводил его, но Маддалена хорошо вставал после тейкдаунов, используя один и тот же приём — переворот.

Я его повалил и смотрю, он пытается сделать этот же переворот. Но я уже был готов к этому и защищался. И я понял, что у него ничего другого нет, кроме этого переворота. Про себя говорю: «И это всё? Больше ты ничему не научился? Больше у тебя нет навыков, чтобы встать в стойку?» Тогда я понял, что он там надолго», — сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Материалы по теме
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android