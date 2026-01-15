Джастин Гэтжи назвал топ-4 величайших бойцов UFC, не упомянув ни одного россиянина

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи назвал топ-4 величайших бойцов в истории организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC Crew.

Топ-4 величайших бойцов UFC, по мнению Гэтжи.

1. Андерсон Силва.

2. Джон Джонс.

3. Жорж Сен-Пьер.

4. Чак Лидделл.

Напомним, следующий бой Джастин проведёт 25 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 324. Его соперником станет пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт. На кону их противостояния будет стоять временный титул UFC в категории до 70 кг. Кроме того, их бой станет главным событием турнира.