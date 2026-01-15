«Нельзя расслабляться». Махачев предостерёг Яна перед возможной трилогией с Двалишвили

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев дал совет действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе соотечественнику Петру Яну перед потенциальным третьим боем с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я говорил до этого боя, что Мерабу будет тяжело. Четвёртая защита в год, я сам это знаю, и видел, как Мераб гоняет вес. Он очень тяжело это делает. Я думаю, Мераб немного подустал. Так что реванш будет тоже конкурентным и Петру нельзя расслабляться. Трилогии быть. Если кто-то и заслужил реванш, то это только Мераб, и я думаю, Петру надо быть хорошо подготовленным», – сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».