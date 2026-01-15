Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нельзя расслабляться». Махачев предостерёг Яна перед возможной трилогией с Двалишвили

«Нельзя расслабляться». Махачев предостерёг Яна перед возможной трилогией с Двалишвили
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев дал совет действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе соотечественнику Петру Яну перед потенциальным третьим боем с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я говорил до этого боя, что Мерабу будет тяжело. Четвёртая защита в год, я сам это знаю, и видел, как Мераб гоняет вес. Он очень тяжело это делает. Я думаю, Мераб немного подустал. Так что реванш будет тоже конкурентным и Петру нельзя расслабляться. Трилогии быть. Если кто-то и заслужил реванш, то это только Мераб, и я думаю, Петру надо быть хорошо подготовленным», – сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Материалы по теме
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android