«У меня это в планах». Пимблетт раскрыл, что хочет повторить успешный путь Топурии в ММА

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался в адрес непобеждённого 28-летнего обладателя чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Как бойца я уважаю Илию. Считаю, что он выстроил свою карьеру гениально. Я бы с удовольствием повторил его достижения, и у меня в планах это. Но как человек Топурия — фальшивка», — приводит слова Пимблетта аккаунт Rec Corner MMA в социальной сети Х.

В следующем бою Пэдди встретится с американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.