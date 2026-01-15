Шара Буллет назвал свой вес между боями в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о своём весе в межсезонье.

«Тренируюсь два раза в день, больше работаю над физикой. Были проблемы с тем, чтобы набрать мышечную массу, слишком мало весил я, 88 килограммов. Хочу к следующему поединку набрать вес до 91 килограмма. По утрам вешу 89 килограммов. Надеюсь, скоро наберу нужную мышечную массу и физику», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.