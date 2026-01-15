Исраэль Адесанья отреагировал на анонс следующего боя в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья отреагировал на анонс поединка с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Джо Пайфером, который состоится 29 марта и возглавит турнир UFC в Сиэтле.

«О, чёрт… Ну вот опять», — написал Адесанья на своей странице в социальной сети.

Напомним, Исраэлю 36 лет. В своём профессиональном рекорде Последний покоритель стилей имеет 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и пять поражений. В качестве профессионала нигериец дебютировал в марте 2012 года. Будучи чемпионом UFC, Исраэль пять раз смог защитить титул.