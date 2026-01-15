Комментатор UFC: на Чимаева могут вывести победителя боя Стрикленд — Эрнандес

Комментатор UFC Лаура Санко заявила, что победитель предстоящего боя в среднем весе (до 84 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом может стать следующим соперником действующего чемпиона Хамзата Чимаева.

«Я хочу увидеть бой Чимаев — Имавов. Хотя есть шанс, что на Хамзата выведут победителя боя Стрикленд — Эрнандес. Шону будет очень неудобно с Чимаевым, поэтому я не уверена, что между ними получится реальный бой. Посмотрим, сможет ли Чимаев провести две защиты в 2026 году», — сказала Санко в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

Напомним, поединок Стрикленд — Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).