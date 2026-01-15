Скидки
Арман Царукян раскритиковал Сен-Дени, поставив под сомнение его статус топового бойца

Арман Царукян раскритиковал Сен-Дени, поставив под сомнение его статус топового бойца
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выступил с критикой в адрес восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени, выразив сомнение в качестве его оппозиции, а также предположив, что в UFC его оберегают от опасных соперников.

«Бенуа проиграл последний крупный бой (имеется в виду поединок Сен-Дени с Дастином Порье, который состоялся на турнире UFC 299 и завершился победой Бриллианта нокаутом во втором раунде. — Прим. «Чемпионата»). Он никогда не побеждал настоящих топовых бойцов, никогда не был в числе лучших. Кроме того, он нравится матчмейкерам, поэтому они не будут давать ему бой против меня, поскольку все в курсе, что он проиграет», — приводит слова Царукяна портал Le Parisien.

