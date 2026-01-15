Саид Нурмагомедов выступит на турнире UFC Fight Night 266 в феврале

Бойцовский промоушен UFC официально объявил поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Саидом Нурмагомедовым и британцем Джавидом Башаратом, который состоится 8 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США).

Саиду Нурмагомедову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.

Джавиду Башарату 30 лет. Британец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и два поражения.

Напомним, возглавит турнир UFC Fight Night 266 бой в легчайшем весе между американцем Марио Баутистой и бразильцем Винисиусом Оливейрой.

