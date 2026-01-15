Рамазан Эмеев оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев высказался о потенциальном поединке между звёздами организации соотечественником Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Если взять Перейру, Чимаев его однозначно победит. У Хамзата жёсткая борьба, в которую он сразу перейдёт и не даст бразильцу встать. Опаснее будет с бойцами полутяжёлого веса, умеющими бороться», — приводит слова Эмеева издание MMA.Metaratings.ru.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.