Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен: я прощаю Царукяна. Хочу, чтобы Армана признали

Чейл Соннен: я прощаю Царукяна. Хочу, чтобы Армана признали
Комментарии

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен выразил возмущение отношением руководства UFC к первому номеру рейтинга в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арману Царукяну.

— Возможно, мы увидим Царукяна в роли страхующего на UFC 324. Как тебе эта ситуация?
 — Мы уже можем его простить? Что это такое? Что он такого сделал, чтобы попасть в это странное чистилище? Он уже соглашался быть запасным, прошёл тренировочный лагерь, прилетел в Лас-Вегас, прошёл комиссию, сделал вес и был готов выйти на замену в любой момент. За это Арман должен был что-то получить. Я хочу, чтобы он что-то получил, хочу, чтобы его признали. Я прощаю Армана, — приводит слова Соннена аккаунт Rad Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Царукяна хотят оставить совсем без титульника. У Даны Уайта — гнев и другие планы
Царукяна хотят оставить совсем без титульника. У Даны Уайта — гнев и другие планы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android