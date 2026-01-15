Чейл Соннен: я прощаю Царукяна. Хочу, чтобы Армана признали

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен выразил возмущение отношением руководства UFC к первому номеру рейтинга в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арману Царукяну.

— Возможно, мы увидим Царукяна в роли страхующего на UFC 324. Как тебе эта ситуация?

— Мы уже можем его простить? Что это такое? Что он такого сделал, чтобы попасть в это странное чистилище? Он уже соглашался быть запасным, прошёл тренировочный лагерь, прилетел в Лас-Вегас, прошёл комиссию, сделал вес и был готов выйти на замену в любой момент. За это Арман должен был что-то получить. Я хочу, чтобы он что-то получил, хочу, чтобы его признали. Я прощаю Армана, — приводит слова Соннена аккаунт Rad Corner MMA в социальной сети Х.