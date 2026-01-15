Скидки
«Не собираюсь останавливаться». Гэтжи заявил о планах побить Топурию, Холлоуэя и Оливейру

«Не собираюсь останавливаться». Гэтжи заявил о планах побить Топурию, Холлоуэя и Оливейру
Комментарии

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал о своих ближайших карьерных планах.

«Я не остановлюсь, когда заберу этот пояс. Побью Пэдди, разделаюсь с Топурией, а потом мне надо будет взять реванш у Макса или Чарльза. Они оба побеждали меня, и я хочу вернуть должок любому из них», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Напомним, следующий бой Джастин проведёт 25 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 324. Его соперником станет пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт. На кону их противостояния будет стоять временный титул UFC в категории до 70 кг. Кроме того, их бой станет главным событием турнира.

