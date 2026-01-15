Скидки
Кайла Харрисон прокомментировала отмену боя с Амандой Нуньес

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон прокомментировала отмену поединка с бразильянкой Амандой Нуньес, который должен был состояться на турнире 25 января UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Это тяжело. Вчера мне сказали, что я должна провести операцию на шее. Очевидно, нам придётся перенести бой. Я просто хочу извиниться, извиниться перед Амандой. Я очень ждала этого боя.

Спасибо всем. Спасибо UFC за то, что позаботились обо мне, докторам и команде. Спасибо маме, которая присматривает за моими детьми дома. Спасибо моим тренерами в American Top Team и всем товарищам по команде», — сказал Харрисон в социальных сетях.

