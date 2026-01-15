Анонсирован кард турнира UFC 326: Холлоуэй – Оливейра 2

Бойцовский промоушен UFC анонсировал кард турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США).
Напомним, в главном бою экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится за титул BMF с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.
Кард турнира UFC 326:
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
Кайо Борральо – Ренье де Риддер;
Ренато Мойкано — Брайан Ортега;
Грегори Родригес — Бруно Феррейра;
Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
Донте Джонсон — Душко Тодорович;
Коди Гарбрандт — Сяо Лун;
Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;
Су Мудаэрцзи — Хесус Агилар;
Чу Сан Ю — Гастон Боланьос;
Люк Фернандес — Родолфо Беллато.