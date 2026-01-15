Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсирован кард турнира UFC 326: Холлоуэй – Оливейра 2

Анонсирован кард турнира UFC 326: Холлоуэй – Оливейра 2
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC анонсировал кард турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится за титул BMF с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Кард турнира UFC 326:

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
Кайо Борральо – Ренье де Риддер;
Ренато Мойкано — Брайан Ортега;
Грегори Родригес — Бруно Феррейра;
Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
Донте Джонсон — Душко Тодорович;
Коди Гарбрандт — Сяо Лун;
Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;
Су Мудаэрцзи — Хесус Агилар;
Чу Сан Ю — Гастон Боланьос;
Люк Фернандес — Родолфо Беллато.

Материалы по теме
«Он будет иметь колоссальное значение для моего наследия». Чарльз Оливейра — о титуле BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android