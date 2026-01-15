Анонсирован кард турнира UFC 326: Холлоуэй – Оливейра 2

Бойцовский промоушен UFC анонсировал кард турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сразится за титул BMF с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Кард турнира UFC 326:

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;

Кайо Борральо – Ренье де Риддер;

Ренато Мойкано — Брайан Ортега;

Грегори Родригес — Бруно Феррейра;

Роб Фонт — Рауль Росас-младший;

Донте Джонсон — Душко Тодорович;

Коди Гарбрандт — Сяо Лун;

Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;

Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;

Су Мудаэрцзи — Хесус Агилар;

Чу Сан Ю — Гастон Боланьос;

Люк Фернандес — Родолфо Беллато.