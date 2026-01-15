Скидки
Царукян рассказал, сколько денег лежит на его личных счетах

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян в прямом эфире у американского стримера N3on ответил на вопрос о своём состоянии.

Ведущий. Какой у тебя капитал?
Царукян. Я не знаю, может быть, $ 100 тыс. Но у моей семьи есть деньги, — заявил спортсмен в видео.

Ранее в январе Царукян рассказывал, что получил $ 40 тыс. за участие в стриме блогера Адина Росса, где «бросил пару толстяков».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

