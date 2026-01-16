Скидки
Никита Цзю — Майкл Зерафа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

В пятницу, 16 января, в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Никита Цзю встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой. Их бой начнётся не ранее 14:00 мск. Начало всего турнира запланировано на 11:00 по московскому времени.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Майкл Зерафа
16 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Майкл Зерафа

Никита Цзю проведёт свой 12-й бой на профессиональном ринге. На его счету 11 побед в 11 поединках, в девяти случаях он побеждал досрочно. Майкл Зерафа имеет в активе 39 поединков, 34 победы (22 досрочно) и пять поражений.

В прямом эфире ивент покажет Fox Sports Australia. В России официальной трансляции турнира не запланировано.

