Никита Цзю — Майкл Зерафа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 16 января, в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Никита Цзю встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой. Их бой начнётся не ранее 14:00 мск. Начало всего турнира запланировано на 11:00 по московскому времени.

Никита Цзю проведёт свой 12-й бой на профессиональном ринге. На его счету 11 побед в 11 поединках, в девяти случаях он побеждал досрочно. Майкл Зерафа имеет в активе 39 поединков, 34 победы (22 досрочно) и пять поражений.

В прямом эфире ивент покажет Fox Sports Australia. В России официальной трансляции турнира не запланировано.