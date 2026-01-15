Усман извинился перед Джошуа за опубликованное видео после аварии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вновь принёс публичные извинения британскому боксёру Энтони Джошуа за публикацию видео, на котором тот показан после смертельной автомобильной аварии в Нигерии. Инцидент произошёл в конце декабря, когда в ДТП погибли два тренера Джошуа.

«Это была настолько сложная ситуация, что мне пришлось публично извиниться, чего я никогда раньше не делал. Потому что я никогда не попадал в ситуацию, когда мне приходилось делать нечто подобное. Но это было необходимо. Это было необходимо, потому что самое главное для мужчины — это чувство ответственности, когда ты наделал ошибок. Независимо от того, было ли это случайно или нет, ты должен взять на себя полную ответственность, и я должен это сделать. И я это сделал. Я был зол по многим причинам.

Во-первых, я был зол на себя за то, что не посмотрел весь свой видеоблог, чтобы понять, что там было. Я был зол, потому что это моя вина. Я несу полную ответственность за всё, что публикуется на моём канале. Я злюсь, что пропустил это. Во-вторых, я злюсь, потому что теперь я поставил своего нигерийского брата Эй Джея в сложную ситуацию. Люди судят и говорят такие вещи, как: «Почему это выглядит так? Почему это выглядит так?» Я злился, слыша и видя всё это. Однако самое главное, я злился на себя за то, что дал им повод даже пытаться атаковать его таким образом. Я беру на себя полную ответственность. Я не могу извиниться достаточно. Я чувствую себя ужасно. Я до сих пор чувствую себя ужасно, потому что это мой характер, и я не играю с этим», — заявил Усман в своём подкасте Pound4Pound.

Ранее Усман опубликовал в своём YouTube-блоге кадры разговора с Джошуа, сделанные сразу после трагедии. По данным журналиста Ариэля Хельвани, Джошуа и его команда не знали, что ведётся съёмка и что материал будет выложен в открытый доступ.