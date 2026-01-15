Кормье высказался о вариантах для Аманды Нуньес после травмы Харрисон

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию в женском легчайшем дивизионе после травмы действующей чемпионки Кайлы Харрисон. Она снялась с боя против вернувшейся из отставки Аманды Нуньес на UFC 324 из-за проблем с шеей.

«Если Кайла Харрисон пропустит только шесть месяцев, то это не повод для боя за временный титул. Бой Аманда Нуньес – Кайла Харрисон и так огромен, им не нужен пояс, чтобы его продать. Нуньес можно просто «надеть» пояс для картинки, и это будет бой двух чемпионок. Но если травма Харрисон окажется серьёзнее и её возвращение затянется больше чем на полгода, тогда можно рискнуть и дать Нуньес бой за временный титул в надежде, что она победит. И тогда у нас будет два действующих чемпиона, что только усилит их будущее противостояние», — приводит слова Кормье издание MMA Junkie.