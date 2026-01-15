Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье высказался о вариантах для Аманды Нуньес после травмы Харрисон

Кормье высказался о вариантах для Аманды Нуньес после травмы Харрисон
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию в женском легчайшем дивизионе после травмы действующей чемпионки Кайлы Харрисон. Она снялась с боя против вернувшейся из отставки Аманды Нуньес на UFC 324 из-за проблем с шеей.

«Если Кайла Харрисон пропустит только шесть месяцев, то это не повод для боя за временный титул. Бой Аманда Нуньес – Кайла Харрисон и так огромен, им не нужен пояс, чтобы его продать. Нуньес можно просто «надеть» пояс для картинки, и это будет бой двух чемпионок. Но если травма Харрисон окажется серьёзнее и её возвращение затянется больше чем на полгода, тогда можно рискнуть и дать Нуньес бой за временный титул в надежде, что она победит. И тогда у нас будет два действующих чемпиона, что только усилит их будущее противостояние», — приводит слова Кормье издание MMA Junkie.

Материалы по теме
Кайла Харрисон прокомментировала отмену боя с Амандой Нуньес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android