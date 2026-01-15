Скидки
Лига RCC запускает нокаут-шоу RCC One Round с участием звёзд

Комментарии

Лига RCC запускает первое в России нокаут-шоу RCC One Round. В проекте, где десятки молодых спортсменов должны доказать своё право войти в элиту единоборств, выступят чемпион UFC Пётр Ян, популяризатор русского кулачного боя Данил Регбист, полуфиналист «Титанов» Николай Коваленко и чемпионы других промоушенов.

Формат первого сезона — Гран-при по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках. Он пройдёт в четырёх весовых категориях. В каждом из четырёх Гран-при на старте выступят 10 претендентов, но контракт с основной лигой получит только один победитель.

Особенность шоу — участие звёздных судей, которые будут отсеивать бойцов по ходу турнира, и приглашённых легенд мирового уровня.

Российская промоутерская компания RCC Boxing признана одной из лучших в мире
