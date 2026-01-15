Двалишвили намекнул, что бой Топурии с Махачевым может состоятся раньше, чем ожидается

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) Мераб Двалишвили намекнул, что бой между действующим чемпионом в лёгком весе Илиёй Топурией и чемпионом в полусреднем Исламом Махачевым может быть организован в ближайшее время.

«Я знаю некоторые детали от Илии. Это может случиться раньше, чем мы себе представляем», — приводит слова Двалишвили портал MMA Pros Pick.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Махачев на данный момент идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.