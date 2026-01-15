Уайт заявил, что рано решать, кто станет соперником Махачева

Президент UFC Дана Уайт заявил, что пока рано определять следующего соперника для чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева. На это повлияет возвращение ряда топ-бойцов.

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться события. Мы должны узнать, когда Топурия вернётся. В идеальном мире он сразится с одним из этих двоих, которые сейчас борются за титул. А Чимаев — когда он вернётся? Есть ещё много вещей, которые должны решиться, прежде чем я смогу решить, кто с кем будет драться», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

Ранее Мераб Двалишвили намекнул, что бой между Махачевым и Илиёй Топурией может состояться раньше, чем ожидается.