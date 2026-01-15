Скидки
Уайт заявил, что рано решать, кто станет соперником Махачева

Уайт заявил, что рано решать, кто станет соперником Махачева
Президент UFC Дана Уайт заявил, что пока рано определять следующего соперника для чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева. На это повлияет возвращение ряда топ-бойцов.

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться события. Мы должны узнать, когда Топурия вернётся. В идеальном мире он сразится с одним из этих двоих, которые сейчас борются за титул. А Чимаев — когда он вернётся? Есть ещё много вещей, которые должны решиться, прежде чем я смогу решить, кто с кем будет драться», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

Ранее Мераб Двалишвили намекнул, что бой между Махачевым и Илиёй Топурией может состояться раньше, чем ожидается.

