Уайт заявил, что ситуация Царукяна с титульным шансом не похожа на случай Мухаммада

Уайт заявил, что ситуация Царукяна с титульным шансом не похожа на случай Мухаммада
Президент UFC Дана Уайт заявил, что ситуация Армана Царукяна в борьбе за титульный бой не аналогична той, в которой ранее находился Белал Мухаммад. Царукян является первым номером рейтинга в лёгком весе.

«У Царукяна была своя возможность, но он не воспользовался ею. Я должен быть в состоянии положиться на кого-то, если он собирается драться за чемпионский титул. Не то чтобы у него не было шанса. Было время, когда Белал Мухаммад выиграл много боёв подряд. Белал спрашивал: «Сколько, чёрт возьми, боёв я должен выиграть, чтобы получить титульный шанс?». Здесь не так», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

