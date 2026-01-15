Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт раскритиковал организаторов боя Джейк Пол — Энтони Джошуа

Уайт раскритиковал организаторов боя Джейк Пол — Энтони Джошуа
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал промоутеров, организовавших боксёрский поединок между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

«Безумие, что этот бой вообще разрешили провести. Я даже комментировать это не хочу. Считаю, что должно быть стыдно всем, кто причастен к организации этого поединка», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

Бой Джейка Пола и Энтони Джошуа состоялся 20 декабря 2025 года. Пол потерпел поражение нокаутом в шестом раунде от Джошуа, проиграв по очкам все предыдущие раунды.

Сейчас в профессиональном рекорде 36-летнего британца Энтони Джошуа 29 побед и четыре поражения. На счету 28-летнего американца Джейка Пола в профессиональном боксе 12 побед при двух поражениях.

Комментарии
