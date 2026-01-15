Скидки
Уайт отверг идею боя Макгрегора — Чендлера на ивенте UFC в Белом доме

Уайт отверг идею боя Макгрегора — Чендлера на ивенте UFC в Белом доме
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не рассматривает идею организации боя Конора Макгрегора с Майклом Чендлером на запланированном летнем ивенте в Белом доме.

«Нет. Это было пару лет назад. Я больше не заинтересован», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

При этом Дана не исключил возвращения Макгрегора в целом. «Посмотрим, вернётся ли Конор или нет. Мы говорим об этом уже какое-то время. Посмотрим, как всё сложится», — добавил он.

Вопрос возник на фоне того, что бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер намекнул, что его бой с ирландцем всё же пройдёт на турнире UFC в Белом доме.

Чендлер намекнул, что его бой с Макгрегором всё же пройдёт на турнире UFC в Белом доме
Комментарии
