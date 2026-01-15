«Я вернулся». Анкалаев прервал молчание впервые с октября 2025 года

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил о своём возвращении.

«Я вернулся. С кем вы хотите, чтобы я сразился в следующий раз?» — написал Анкалаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В марте 2024 года на турнире UFC 313 стал чемпионом организации в полутяжёлом весе, победив единогласным решением бразильца Алекса Перейру.

В своём последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу нокаутом в первом раунде одержал Поатан.