«Не нравится — не смотрите». Уайт ответил критикам главного боя UFC 325

Президент UFC Дана Уайт ответил на критику фанатов, которые недовольны главным событием грядущего турнира UFC 325 в Сиднее — реваншем Александра Волкановски и Диего Лопеса.

«Если вам это не нравится, не смотрите. Это был просто тот бой, который имел смысл. Мы садимся в [бойцовской] комнате и начинаем собирать всё вместе. Это должен быть хороший бой», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Complex News.

Волкановски и Лопес проведут второй бой между собой. В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.