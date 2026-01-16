Скидки
Усман Нурмагомедов назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Усман Нурмагомедов назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов во время интервью на канале Home of Fight в YouTube ответил на вопрос о пяти лучших бойцах из России в истории. Нурмагомедов назвал свой список в следующей последовательности – Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Фёдор Емельяненко, Умар Нурмагомедов и Пётр Ян. Умар добавил, что стоит также упомянуть Александра Шаблия.

Усману в настоящий момент 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. В общей сложности в смешанных единоборствах к данному моменту он провёл 20 поединков, в которых одержал 20 побед. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Главные новости дня:

