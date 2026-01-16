Скидки
Видео: Арман Царукян в Нью-Йорке дегустирует более 10 десертов за раз

Видео: Арман Царукян в Нью-Йорке дегустирует более 10 десертов за раз
В социальных сетях появился видеоролик, на котором 29-летний российско-армянский боец смешанных единоборств и первый номер рейтинга в лёгком весе Арман Царукян дегустирует большое количество десертов популярного нью-йоркского ресторана Laza Dessert Cafe.

Перед Арманом на столе поставили более 10 блюд, каждое из которых он попробовал и составил свой личный рейтинг тех, которые ему понравились больше всего.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Аспиналл, падение Анкалаева и игнор Царукяна. Неудачники 2025 года в ММА
