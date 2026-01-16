Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт ответил, кто лучший боец P4P в UFC — Махачев или Топурия

Пимблетт ответил, кто лучший боец P4P в UFC — Махачев или Топурия
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе британец Пэдди Пимблетт рассказал, кого считает лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). По мнению Пимблетта, первое место в рейтинге занимает действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторым он назвал обладателя титула в лёгком весе Илию Топурию.

«Для меня Ислам — номер один в рейтинге P4P. Илия — второй. Я хочу победить Илию и попасть в этот список. Хочу показать всем, зачем вообще существуют весовые категории и что он просто слишком мал, чтобы победить меня», — сказал Пимблетт на канале TheMacLife в YouTube.

Отметим, что в аналогичной последовательности Махачев и Топурия располагаются в рейтинге P4P от UFC.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android