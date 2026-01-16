Пимблетт ответил, кто лучший боец P4P в UFC — Махачев или Топурия

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе британец Пэдди Пимблетт рассказал, кого считает лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). По мнению Пимблетта, первое место в рейтинге занимает действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторым он назвал обладателя титула в лёгком весе Илию Топурию.

«Для меня Ислам — номер один в рейтинге P4P. Илия — второй. Я хочу победить Илию и попасть в этот список. Хочу показать всем, зачем вообще существуют весовые категории и что он просто слишком мал, чтобы победить меня», — сказал Пимблетт на канале TheMacLife в YouTube.

Отметим, что в аналогичной последовательности Махачев и Топурия располагаются в рейтинге P4P от UFC.

Материалы по теме Усман Нурмагомедов назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Главные новости дня: