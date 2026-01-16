Волкановски показал работу над добиваниями в партере во время подготовки к бою с Лопесом

37-летний австралийский боец и действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски показал, как в тренировочном лагере тренирует добивания в партере перед поединком с бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 325.

Турнир UFC 325 состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия. Реванш Волкановски и Лопеса возглавит кард мероприятия.

В первом бою, который прошёл 12 апреля 2025 года на турнире UFC 314, австралийский атлет одержал победу над представителем Бразилии единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету Александра 27 побед и четыре поражения в ММА.

Диего на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса.