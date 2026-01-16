Чемпион PFL Усман Нурмагомедов высказался о возможном переходе в UFC

Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов высказался о возможности подписания контракта с UFC.
«Посмотрим. Я не хочу об этом говорить. Конечно, все хотят попасть в UFC», — сказал Нурмагомедов на канале Home of Fight в YouTube.
Нурмагомедову сейчас 27 лет. Спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах в 2017 году. В общей сложности в ММА к данному моменту Усман провёл 20 поединков, в которых одержал 20 побед. Ещё один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся.
Ранее Усман назвал топ-5 российских бойцов смешанных единоборств в истории.
