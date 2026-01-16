Скидки
Пимблетт: если бы мне предложили сразиться с Царукяном, я бы уже проломил ему голову

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о 29-летнем российско-армянском представителе смешанных единоборств и первом номере рейтинга в лёгком весе Армане Царукяне.

«Меня раздражает, что люди говорят: «Ты избегаешь боя с Арманом». Мне никогда не предлагали драться с Арманом. Если бы мне когда-нибудь предложили сразиться с Арманом, я бы уже проломил ему голову», — приводит слова Пимблетта издание MMAJunkie.

В январе 2026 года британский боец сразится с Джастином Гэтжи за временное чемпионство в лёгком дивизионе. Их поединок возглавит турнир UFC 324.

