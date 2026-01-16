Усман Нурмагомедов — о Пэдди Пимблетте: кто это такой?

Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с британцем Альфи Дэвисом.
— Поможет ли Альфи Дэвису то, что он тренируется с Пэдди Пимблеттом?
— Брат, Пэдди Пимблетт не сможет ему помочь. У Пэдди ничего нет. Что у него есть? Кто такой Пэдди? Кого он победил? Майкла Чендлера? Чендлера бьют все. В UFC он выиграл только у 45-летнего Тони Фергюсона. Майкл Чендлер, Дэн Хукер — этих ребят побеждают все. Эти парни не являются элитой, — сказал Нурмагомедов на канале Home of Fight в YouTube.
Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Дэвисом состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).