Усман Нурмагомедов — о Дагестане: у людей там тяжёлая жизнь

Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о школе жизни в Дагестане и вспомнил одну из своих уличных драк.

— Что такого особенного в Дагестане, что превращает мальчиков в мужчин?

— У людей там тяжёлая жизнь. Они начинают драться друг с другом с очень раннего возраста — с четырёх-пяти лет уже борются и соревнуются. Менталитет совсем другой. В Америке или Англии люди, по моему мнению, никогда не дрались на улицах, а я занимался этим всю жизнь, – сказал Нурмагомедов на канале Home of Fight в YouTube.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном переходе в UFC.

