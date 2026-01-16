Пимблетт заявил, что готов защищать титул против любого соперника, если станет чемпионом

31-летний британский боец, пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о своих перспективах в роли чемпиона.

«Царукян меня раздражает. Я считаю, что он полный профан. Я бы с радостью побил его. Если Илия не сможет вернуться к июлю, тогда вам нужно лишить его титула. Он замедляет развитие дивизиона. [Если титул будет у меня], я буду защищаться против Армана, Макса [Холлоуэя] или Чарльза Оливейры. Мне всё равно», — приводит слова Пимблетта издание MMAJunkie.

В ночь на 25 января 2026 года британский боец сразится с Джастином Гэтжи за временное чемпионство в лёгком дивизионе. Их поединок возглавит турнир UFC 324.