Пимблетт ответил, кто его раздражает больше — Царукян или Топурия

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе британец Пэдди Пимблетт ответил на вопрос по поводу Армана Царукяна и Илии Топурии.

— Кто из них больше бесит — Арман или Илия?

— Арман.

— Многие видят в вашем потенциальном бою с Царукяном противостояние борца и ударника. Ты согласен?

— Я собираюсь выйти и перебить его в стойке. Все думают, что он просто разберёт меня на ногах и будет лучше в этом аспекте. Я покажу всем разницу между обычным ударником с боксом и лоу-киками и настоящим ударником из MMA. Именно им я и являюсь, — сказал Пимблетт на канале TheMacLife в YouTube.

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу: