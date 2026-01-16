Скидки
Пимблетт ответил, кто его раздражает больше — Царукян или Топурия

Пимблетт ответил, кто его раздражает больше — Царукян или Топурия
Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе британец Пэдди Пимблетт ответил на вопрос по поводу Армана Царукяна и Илии Топурии.

— Кто из них больше бесит — Арман или Илия?
— Арман.

— Многие видят в вашем потенциальном бою с Царукяном противостояние борца и ударника. Ты согласен?
— Я собираюсь выйти и перебить его в стойке. Все думают, что он просто разберёт меня на ногах и будет лучше в этом аспекте. Я покажу всем разницу между обычным ударником с боксом и лоу-киками и настоящим ударником из MMA. Именно им я и являюсь, — сказал Пимблетт на канале TheMacLife в YouTube.

