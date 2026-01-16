«Такова моя история 23 года». Джон Сина — о ярости фанатов после своего финального боя

48-летний американский киноактёр, а также легендарный рестлер Джон Сина высказался о неоднозначной реакции фанатов на своё поражение в финальном поединке с Гюнтером, который победил его удушающим приёмом.

«Спасибо [за то, что напомнили], ведь вы имеете право на своё мнение, и спасибо за то, что не просто следуете определённым стандартам. Спасибо за то, что достаточно громко выразили свои чувства, потому что каждый момент может стать поучительным. Моя работа — пытаться создать историю, которая, как я думаю, понравится вам всем, и, когда есть критика, я весь во внимании. Я никогда не игнорирую критиков.

Полагаю, это перекликается с моей карьерой, из-за чего я только более уверен, это был идеальный финал. Потому что множество людей считают, что это было отстойно, а множество людей — что это было особенным. И такова в целом моя история вот уже 23 года. Так что, я думаю, это было идеально», — сказал Сина во время встречи с фанатами Fan Expo в Новом Орлеане.