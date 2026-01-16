Бой между Никитой Цзю и австралийцем Майклом Зерафой признан несостоявшимся

Поединок между австралийским боксёром с русскими корнями Никитой Цзю и австралийцем Майклом Зерафой признан несостоявшимся. Бой проходил в Брисбене (Австралия) в рамках вечера профессионального бокса и был его главным событием. Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг). Оба боксёра столкнулись головами во втором раунде. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

Отметим, что на счету Цзю 11 побед в 11 поединках. В активе его соперника 34 победы и пять поражений.

Никита Цзю и Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем: