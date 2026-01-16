Волкановски спрогнозировал победителя поединка Пэдди Пимблетт — Джастин Гэтжи

37-летний австралийский боец и действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сделал прогноз на поединок 31-летнего британского бойца, пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетта и бывшего обладателя временного чемпионского титула промоушена в лёгкой весовой категории Джастина Гэтжи.

«Это будет забавно. Но я выбираю Пэдди. Пару раз мне казалось, что Пэдди предстоит пройти серьёзное испытание, но он справлялся. В своём последнем бою он показал, что может придерживаться плана на бой. Поэтому да, я поставлю на Пэдди», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.