Главная Бокс/ММА Новости

Представлена беседа врача, судьи и Зерафы перед решением остановить бой с Никитой Цзю

Представлена беседа врача, судьи и Зерафы перед решением остановить бой с Никитой Цзю
Комментарии

Представлен диалог между рефери, врачом и Майклом Зерафой, который привёл к досрочной остановке поединка с Никитой Цзю в третьем раунде. Напомним, спортсмены столкнулись головами во втором раунде. Видеозаписью поделились ряд порталов в социальных сетях.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Майкл Зерафа
16 января 2026, пятница. 14:15 МСК
Никита Цзю
Окончено
NC
Майкл Зерафа

Врач. Видишь меня сейчас?

Зерафа. Нет, я не вижу. Я ничего не вижу этим глазом.

Врач (обращаясь к судье). Он не видит.

Судья. Из-за того, что это произошло до четвёртого раунда, бой будет признан несостоявшимся. Понимаешь?

Зерафа. Да.

Напомним, поединок проходил в Брисбене (Австралия) в рамках вечера профессионального бокса и был его главным событием. Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг).

