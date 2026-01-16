Скидки
«3 недели до того, как пройдусь по ещё одному дагестанцу». Дэвис обратился к Нурмагомедову

«3 недели до того, как пройдусь по ещё одному дагестанцу». Дэвис обратился к Нурмагомедову
33-летний британский боец в лёгком весе (до 70 кг) Альфи Дэвис выложил в социальных сетях видеоролик с тренировки, а также оставил послание в социальных сетях для действующего чемпиона PFL и непобеждённого россиянина Усмана Нурмагомедова в преддверии их очной встречи.

«Три недели до того, как пройдусь по ещё одному дагестанцу», — подписал видеоролик Дэвис.

Альфи обладает прозвищем Человек с топором, эмодзи которого он также прикрепил к своему посланию. В своём последнем поединке британский атлет победил единогласным судейским решением 32-летнего уроженца Махачкалы Гаджи Рабаданова на турнире PFL World Tournament 9 в августе 2025-го.

Поединок Усмана и Альфи состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

