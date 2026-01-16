Скидки
Никита Цзю высказался о решении признать бой с Майклом Зерафой несостоявшимся

Никита Цзю высказался о решении признать бой с Майклом Зерафой несостоявшимся
Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю дал комментарий по поводу остановки его поединка с Майклом Зерафой. Спортсмены столкнулись головами во втором раунде, а в начале третьего судья принял решение бой остановить и признать его несостоявшимся.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Майкл Зерафа
16 января 2026, пятница. 14:15 МСК
Никита Цзю
Окончено
NC
Майкл Зерафа

– Что произошло?
– Мне передали только что слова Майкла – он сказал, что не видит. И в итоге он поставил точку в этом бою. Так мне сказали. Что поделать? Бой проходил здорово. Прошу прощения у всех, кто пришёл и ожидал войну на протяжении 10 раундов. Так что это действительно паршиво. Простите, ребята.

– Веришь, что он не мог видеть?
– [после паузы] Я не знаю, – сказал Цзю в ринге после остановки боя.

Никита Цзю и Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем:

