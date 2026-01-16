Майкл Зерафа ответил, просил ли он судью оставить бой с Никитой Цзю

Австралийский боксёр Майкл Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю. Спортсмены сражались в Брисбене (Австралия) за пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг). Оба боксёра столкнулись головами во втором раунде. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

– Не знаю, почему все меня освистывают. Это не я остановил поединок. Моей вины нет.

– Что ты сказал врачу?

– Сказал, что всё размыто, но всё хорошо. Был готов продолжать.

–Ты не говорил, что не можешь видеть?

– Нет, был готов продолжать. Не понимаю, почему меня освистывают. Правда не понимаю. Вы должны поддерживать спортсменов. Это же спорт. Я извиняюсь. Прошу прощения. Мы повторим это снова, обещаю вам. Я не просил останавливать бой, – сказал Зерафа в ринге после остановки поединка.

Никита Цзю и Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем: