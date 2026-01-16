Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Зерафа ответил, просил ли он судью оставить бой с Никитой Цзю

Майкл Зерафа ответил, просил ли он судью оставить бой с Никитой Цзю
Комментарии

Австралийский боксёр Майкл Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю. Спортсмены сражались в Брисбене (Австралия) за пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг). Оба боксёра столкнулись головами во втором раунде. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Майкл Зерафа
16 января 2026, пятница. 14:15 МСК
Никита Цзю
Окончено
NC
Майкл Зерафа

– Не знаю, почему все меня освистывают. Это не я остановил поединок. Моей вины нет.

– Что ты сказал врачу?
– Сказал, что всё размыто, но всё хорошо. Был готов продолжать.

–Ты не говорил, что не можешь видеть?
– Нет, был готов продолжать. Не понимаю, почему меня освистывают. Правда не понимаю. Вы должны поддерживать спортсменов. Это же спорт. Я извиняюсь. Прошу прощения. Мы повторим это снова, обещаю вам. Я не просил останавливать бой, – сказал Зерафа в ринге после остановки поединка.

Материалы по теме
Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения
Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения

Никита Цзю и Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android